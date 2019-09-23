Дрон в небе над Украиной "атаковала" хищная птица: сеть в восторге от ярких фото

В сети показали фото хищной птицы, которая подлетела на очень маленькое расстояние к квадрокоптеру.

Снимки опубликовал украинский медик Евгений Комаровский на своей странице в Facebook.

Дрон сделал фотографии, как сокол с интересом разглядывал летательный аппарат. Квадрокоптер летал в это время над живописными пейзажами в Украине.

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Пользователи сети выразили в комментариях свой восторг от снимка. Также в интернете и обсудили вид птицы.

Напомним, Госавиаслужба расширила запретные зоны для полетов беспилотников. В границы "красных" зон, где нельзя поднимать дроны в воздух, попали большие районы и даже целые города страны.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фотографию центра Киева с иллюминатора самолета. Самолет пролетал над центральными улицами столицы.