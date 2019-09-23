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Убить может что угодно: появились грустные фото с оккупированного Донбасса

понедельник, 23 сентября 2019, 09:33
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В сети показали фото "руин" на оккупированном боевиками Донбассе.

Об этом сообщают на странице N1CK1409 в Twitter.

"В дыныры тебя может убить все, что угодно: например, девятиэтажка. Так и не убрали", - написали в сети и опубликовали фото.

На снимках видно кирпичи, которые обвалились с многоэтажного дома.

Напомним, в сети показали свежие фото опустевшего и печального оккупированного боевиками Донецка.

Как сообщал "Апостроф", в интернете опубликовали видео, как выглядит сейчас железнодорожное депо оккупированного российскими боевиками Донецка.

Также в сети обнародовали фотографии пустого супермаркета на Донбассе. На фото видно, что холодильные камеры и морозильники полностью пустуют. Немного продукции выставлено лишь на полках магазина.

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