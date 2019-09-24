Займите очередь: в сети шутят над фото Богдана в Нью-Йорке

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в социальной сети свою фотографию в Нью-Йорке (США).

Снимок он разместил на своей странице в Facebook.

На фото изображен сам Богдан с подписью к нему: "А New-York продают айфоны".

Пользователи сети прокомментировали и посмеялись над снимком.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал странное фото из своей поездки в Сен-Тропе (Франция) на свадьбу украинского юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук.

Как сообщал "Апостроф", в сети продолжают смеяться с поездки главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в Сен-Тропе (Франция).

Также Богдан снова отличился экстравагантным поведением. На этот раз он рассмешил украинцев странной жестикуляцией в стенах парламента.