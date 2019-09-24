RU  UA  EN

вторник, 24 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 сентября

08:52
Свитолина - Мугуруса: онлайн видео трансляция
08:52
Ястремская - Макхейл: онлайн видео трансляция
08:40
Займите очередь: в сети шутят над фото Богдана в Нью-Йорке
08:01
Кто и как убил певца Михаила Круга: в России сделали официальное заявление
07:20
Визит Зеленского в США: появились детали его первой встречи в Нью-Йорке
06:51
В Польше устроили жестокую расправу над 19-летним украинским студентом: фото
06:30
Гороскоп на 24 сентября: Близнецам нужно побороть лень, а Овнов может подвести здоровье
06:25
Сильно похолодает, но не везде: синоптики уточнили прогноз по Украине
05:21
Сеть взбудоражило показательное побоище на церковном празднике в России: фото
04:06
Оккупированный Крым утопает в мусоре: появились грустные фото
03:20
В Украине провели необычное испытание танка: сеть взбудоражило видео
02:17
​Изменит мир навсегда: ученые сделали тревожное заявление о темпах глобального потепления
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Займите очередь: в сети шутят над фото Богдана в Нью-Йорке

вторник, 24 сентября 2019, 08:40
переглянути новину українською

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал в социальной сети свою фотографию в Нью-Йорке (США).

Снимок он разместил на своей странице в Facebook.

На фото изображен сам Богдан с подписью к нему: "А New-York продают айфоны".

Пользователи сети прокомментировали и посмеялись над снимком.

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Богдан опубликовал странное фото из своей поездки в Сен-Тропе (Франция) на свадьбу украинского юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук.

Как сообщал "Апостроф", в сети продолжают смеяться с поездки главы Офиса президента Украины Андрея Богдана в Сен-Тропе (Франция).

Также Богдан снова отличился экстравагантным поведением. На этот раз он рассмешил украинцев странной жестикуляцией в стенах парламента.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Первые заморозки и потепление: синоптики рассказали о погоде на неделю

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

Батальон перебежчиков: готова ли Украина "простить" боевиков

Первые морозы, снег и неожиданное тепло: какой погоды ожидать в октябре-ноябре

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: