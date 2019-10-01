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"Работали" в масках: в Украине поймали опасных преступников, фото

вторник, 01 октября 2019, 05:03
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Двое мужчин в масках и перчатках напали на дом предпринимателя и угрожали оружием его несовершеннолетнему сыну, чтобы завладеть пятьюстами тысячами гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Черкасской области.

Чтобы обезвредить злоумышленников немедленно ввели в действие оперативный план "Сирена". Также по тревоге подняли личный состав Монастирищенского и Христиновского отделений полиции. Кроме того, направили на помощь местным полицейским сотрудников батальона полиции особого назначения и кинологов со служебными собаками.

Полицейские перекрыли все въезды и выезды из города. Но несмотря на то, что дом пострадавших находился на окраине города, полицейские понимали, что злоумышленники попытаются покинуть территорию города, убегая в направлении леса, где в дальнейшем смогут скрываться.

Полицейские особого назначения с собаками организовали «прочесывания» леса на территории района. Злоумышленников обнаружили на расстоянии около четырех километров от дома пострадавших.

Спец назначенцы увидели, как двое мужчин бежали из лесополосы в рощу. Окружив периметр, они сумели задержать одного из беглецов. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Уманского района. У задержанного полицейские обнаружили пакет с деньгами.

Следственным отделением Монастирищенского отделения полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Поиски второго нападающего продолжаются.

Как сообщал "Апостроф", 22 сентября из Вознесенской колонии №72 Николаевской области сбежал Касап Владимир Викторович, который был осужден к восьми годам лишения свободы.

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