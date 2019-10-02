"Бархатный" сезон под "арестом": появились интересные фото пляжей в Крыму

В Ялте в оккупированном Крыму элитные отели начали отбирать себе территории пляжей, ограждая их заборами и не давая доступа к ним обычным туристам.

Об этом на своей странице в Twitter написала блогер Roksolana Today & Крым, она также опубликовала соответствующие фото.

Она отметила, что если бы пляж не был бы огражден, то здесь все еще могли быть отдыхающие, поскольку погода пока соответствует отдыху у моря.

"Ялта, Ореанда. Бархатный сезон, тепло, вода теплая", - написала блогер.

Также она опубликовала ценник на аренду пляжного оборудования на территории местного отеля, который и аннексировал часть пляжа. Пользователи в комментариях возмутились явно завышенными ценниками.

Как сообщал "Апостроф", ранее на южном берегу оккупированного Крыма неизвестные сломали заграждение, установленное на пляже российскими военными. По мнению блогеров, местные жители выразили протест такого рода захватам со стороны оккупантов.