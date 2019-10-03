Часть Украины накроют дожди: синоптики назвали области, которым не повезет

В четверг, 3 октября, предполагается дождливая холодная погода на западе Украины, на остальной территории будет сухо.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В четверг похолодает только в западных областях, температура упадет до + 11 + 17 градусов. Однако, в большинстве областей Украины будет преобладать + 17 + 24 градуса.

В Киеве 3 октября также будет тепло и без осадков - +22 +23 градуса.

Таким образом, в четверг будет один из самых теплых октябрьских дней, не повезло только жителям Западной Украины.

Как сообщал "Апостроф", синоптики обещают, что до 5 октября температура воздуха в большинстве регионов Украины приблизится к отметке +20 градусов. Однако, по прогнозам синоптиков, так будет недолго, и в страну придет очередная волна осеннего похолодания.