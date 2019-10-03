Что происходит на пляжах Одессы в октябре: появились свежие фото курорта

Несмотря на "официальное" окончание курортного сезона, на пляжах Одессы в начале октября все еще можно увидеть достаточно много людей.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные "Украинской службой информации".

Как отмечается, на пляжах уже убраны шезлонги, зонты, топчаны и бунгало. Однако жители и гости города пользуются последними теплыми днями года и приходят на пляж позагорать, а некоторые – даже поплавать.

"Морское побережье в октябре, особенно в период "бабьего лета", это отличный повод насладиться неспешной прогулкой, покормить чаек и сделать фотоснимки, на фоне которых не будут мелькать сотни отдыхающих", – говорится в материале.

Многие посетители кафе на набережной уже перешли с прохладительных на согревающие напитки, такие как глинтвейн.

"Вода прохладная, но желающие купаться все еще есть – просто их не так много, как в разгар летнего сезона", – отмечают журналисты.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на опустевшие пляжи южного побережья оккупированного Россией Крыма пришла осень и туристов на полуострове от этого не прибавилось.