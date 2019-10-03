Голая блондинка устроила пикантную фотосессию у здания ОГА в Николаеве: видео

3 октября в центре Николаева под зданием облгосадминистрации засняли обнаженную девушку, которая позировала возле припаркованных автомобилей.

Об этом сообщают "Новости-N".

На видео видно, как идет съемочный процесс. "Модели" подсказывают, как правильно встать возле автомобиля, чтобы получить эффектные кадры.

Как сообщал "Апостроф", в Николаеве девушка попыталась прикинуться жертвой ДТП и бросилась под колеса автомобиля. Вероятно, девушка хотела сделать вид "жертвы" ДТП. Однако, водитель не растерялся и ехал на максимально медленной скорости, чтобы не допустить столкновения. В результате, девушка осталась нелепо лежать на дороге. Пока неизвестно хотела девушка пошутить или преследовала корыстные цели.