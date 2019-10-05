В Днепре задержали таксиста-монархиста, ездившего с флагом России: опубликованы фото

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали пророссийского агитатора, который заявлял о своей поддержке монархизма, "русского казачества и православия", а также поддерживал оккупацию Крыма и ОРДЛО.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как утверждается в сообщении, задержанный агитировал в социальных сетях за отделение области от Украины и присоединение к России на условиях федерализации. Также он поддерживал контакты с членами так называемых "казачьих формирований" боевиков.

Мужчина работал в Днепре таксистом и демонстрировал на своем автомобиле российскую символику, а также пропагандировал клиентам, как говорится в сообщении, "идеи русского мира".

При этом, в СБУ также сообщили, что по задержанному было открыто криминальное производство не по статье "Посягательство на территориальную целостность" или "Государственное предательство", а по части 2 статьи 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Закарпатье осудили сепаратиста Петра Гецко, который называл себя "премьер-министром" выдуманного государства "Республика Подкарпатская Русь".