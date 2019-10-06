Зима близко: украинцев повеселила аппетитная фотожаба на культовый сериал

Жители Украины проводят активную подготовку к зиме, частью которой является заготовка консервированных овощей, так называемых "закруток".

Соответствующая фотожаба была опубликована на Facebook странице "Баба і кіт".

В качестве основы для фотоколлажа был выбран плакат одного из сезонов популярного сериала "Игра престолов". Вместо лиц главных героев, которые были на оригинальном плакате, на постер прикрепили банки с консервированными овощами. Слоган сериала: "Зима близко", – остался неизменным.

"Стоп. А это как так, огурцы с помидорами в одной банке законсервированны? Есть такой рецепт в реале?", "Ибо ночь темна и полна ужинов", "Закруточки то уже прошлый век... сейчас все намораживать", - пишут комментаторы.

Напомним, подробнее о технологиях кулинарной подготовки к зиме читайте в материале "Апострофа": Как заморозить овощи на зиму и сохранить витамины: простые советы.