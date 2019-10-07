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Как отбирают кадры в Нацполицию и сколько получают "копы": появились интересные данные

понедельник, 07 октября 2019, 09:15
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Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, как проходит набор сотрудников в правоохранительные органы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Lb.ua.

По его словам, при наборе будущих сотрудников сначала с ними работают психологи. Они проводят собеседования, благодаря которым выясняют мотивацию для работы в полиции, также по стандартным методикам устанавливают уровень агрессии.

"Есть люди, которые не понимают, зачем идут в полицию, нет мотива. Очень многое показывает, например, метод незаконченных предложений... Предложение начинается словами: "Если бы я был полицейским…". Предложение нужно закончить. Так мы видим, кроме всего остального, умеет ли, вообще, человек писать...", - отметил Клименко.

Также есть и другой метод, когда психолог дает три слова: "любовь", "полиция" и "человек". За пять минут необходимо составить как можно больше предложений с этими словами. Для профессионального психолога такие тесты дают достаточно информации.

"Конечно же, мы применяем и более надежные и валидные методики", - добавил глава Нацполиции.

Он пояснил, что главной проблемой является размер зароботной платы. По словам Клименко, в органах не успевают за суммами, которые растут в "народном хозяйстве". Старт сержанта Национальной полиции Украины составляет девять тысяч гривен. С этого года повысили зарплату оперуполномоченным – их оклад в районе 11 500-12 500 гривен.

"Нас очень волнует некомплект в патрульной полиции, потому что это фундамент, наше будущее. Люди, которые сейчас в патрульной полиции через пять, десять или пятнадцать лет будут руководителями среднего и высшего звена Нацполиции. Мы на это надеемся, и к этому их готовим. Наша цель, чтобы каждый сотрудник, который пришел в полицию, прошел службу в патруле, прежде чем идти дальше. Вот как удержать этих людей на службе, – это проблема. И не только в зарплате. Из-за некомплекта есть проблема с нарушением распорядка дня", - рассказал Клименко.

Как сообщал "Апостроф", 25 сентября на заседании правительства были назначены на должности ряд заместителей министра внутренних дел Арсена Авакова, а также новый глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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