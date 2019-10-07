Зима близко: синоптики предупредили украинцев о серьезном похолодании, карта

В понедельник, 7 октября, в Украине синоптики прогнозируют холодную погоду днем и заморозки ночью.

Об этом сообщают на сайте Украинского гидрометцентра.

На западе и в центре страны дневная температура воздуха составит +8...+13 градусов Цельсия. Немного теплее будет на юге Украины - +8+14 градусов тепла. На востоке столбики термометра покажут +6...+9 градусов. Ночью температура опустится до мороза -1...-3 градуса.

Ветер 8 октября будет 5-10 м/с.

В Киеве во вторник температура днем составит +7...+9 градусов за Цельсием. Ночью столбики термометров опустятся до отметки 0...-2 градуса. Осадков в столице не предвидится.

Как сообщал "Апостроф", начало недели в Украине будет еще холодным, но к ее концу температура воздуха повысится.