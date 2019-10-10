Заморозки отступят: синоптики порадовали украинцев свежим прогнозом

В четверг, 10 октября, в Украине ощутимо потеплеет, средняя температура составит +14+17 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В Киеве температура воздуха поднимется до +18 градусов, в то же время ночью упадет до +7.

Осадки в четверг на территории Украины маловероятны.

На юге погода побалует жителей Одессы, Николаева и Херсона - максимальная температура достигнет +22 градуса.

На востоке будет солнечно, температура +15 +17 градусов.

На территории оккупированного Крыма в Симферополе днем ожидается +18+20 градусов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", синоптики предупредили украинцев, что в октябре будет много теплых дней, но морозы и мокрый снег неизбежны. Во второй половине месяца температура упадет и появятся осадки.