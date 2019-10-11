Лауреат отрицал геноцид: вокруг Нобелевской премии разгорелся новый скандал

Вокруг лауреата Нобелевской премии по литературе за 2019 год австрийского писателя Петера Хандке образовался скандал.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

Петер Хандке был назван лауреатом престижной премии Шведской академией 10 октября. Его отметили за "влиятельную работу, которая с помощью языковой изобретательности исследовала периферию и специфику человеческого опыта".

Однако не все согласились с мнением экспертов и осудили их выбор. Хандке называют сторонником сербов во время югославской войны 1990-х годов.

Министр иностранных дел Албании Гент Чакай написал на своей странице в Twitter, что награда постыдна и была присуждена "отрицателю геноцида".

Также и другие выступили против решения академии вручить приз человеку, который был близок к бывшему лидеру сербов Слободану Милошевичу и выступил на его похоронах в 2006 году.

Хандке отрицал резню в Сербии в Сребренице и сравнил судьбу Сербии с судьбой евреев во время Холокоста - хотя позже извинился.

"Никогда не думал, что буду чувствовать тошноту из-за Нобелевской премии", - написал премьер-министр Албании Эди Рама в Twitter.

Президент Косово Хашим Тачи написал в Twitter: "Решение Нобелевской премии принесло огромную боль бесчисленным жертвам".

Эмир Суляджич, оставшийся в живых после убийства более чем 8 тысяч мусульманских мужчин из Сребреницы, сказал: "Поклонник Милошевича и известный отрицатель геноцида получает Нобелевскую премию в литературе… Отличное время, чтобы быть живым".

Организация PEN America заявила, что "ошеломлена выбором писателя, который использовал свой публичный голос, чтобы подорвать историческую правду".

Изданию The Guardian словенский философ и давний критик Хандке Славой Жижек заявил: "В 2014 году Хандке призвал к отмене Нобелевской премии, заявив, что это "ложная канонизация" литературы. Тот факт, что он получил ее сейчас, доказывает, что он был прав. Сегодняшняя Швеция: апологет военных преступлений получает Нобелевскую премию, в то время как страна участвовала в преследовании настоящего героя нашего времени Джулиана Ассанжа".

В 1999 году британский писатель Салман Рушди назвал его лауреатом премии Международный дебил года за "серию страстных оправданий геноцидного режима Слободана Милошевича". После объявления победы Хандке, Рушди заявил: "Мне нечего добавить сегодня, но я придерживаюсь того, что написал тогда".

Помимо этого, еще десятки комментариев пишут пользователи под постом на официальной страницы Нобелевской премии в Twitter. Они ответили на опрос: "Читали ли вы какие-либо книги Нобелевского лауреата 2019 Петера Хандке?"

"Нет, мы были заняты поиском останков наших семей, убитых во время геноцида, который поддерживал Хандке", - написал @United_BiH.

"Нет, не читала, и не буду читать книгу человека, который чувствует себя „близким к Гитлеру как личности“, который говорит, что ему нравится фашизм, кто отрицает геноцид, спасибо", - отметил @LaVieVagabonde.

"Нет, я предпочитаю библиографию Гитлера", - прокомментировал пользователь @AltinVeseli.

Как сообщал "Апостроф", Нобелевский комитет объявил о том, что из-за скандала в Шведской академии, отвечающей за выбор номинантов, не будет вручать премию по литературе в 2018 году.