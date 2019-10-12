Гопники возомнили себя властью: сети взбудоражило видео избиения вора охраной ТРЦ в Киеве

В супермаркете сети "Фора" в Киеве сотрудники охранной компании жестоко избили мужчину, которого они заподозрили в воровстве.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице "Киев Оперативный".

На записи можно увидеть, как лежащего на полу человека бьют двое охранников.

В комментариях к видео у пользователей возник спор по поводу того, как оценивать действия сотрудников охранной компании. Некоторые одобряют их действия, утверждая, что такое избиение может стать "профилактикой" для воровства, другие же пишут, что по результатам этого инцидента стоить дать срок скорее охранникам, чем заподозренному в воровстве мужчине.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пользователей интернета взволновало видео жесткой драки, которая произошла в одном из жилых комплексов Киева.