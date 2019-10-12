Продавал пироги с марихуаной: в Замбии студента решили наказать большим эссе, фото

В Замбии у студента нашли пироги с марихуаной, а наказали его огромным эссе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.

7 октября полиция арестовала 21-летнего студента первого курса Чикванду Чизенделе. У него нашли пироги с каннабисом весом более 1 кг.

За такое нарушение парня приговорили к двум годам тюрьмы условно. Кроме того, суд приказал молодому правонарушителю написать эссе на 50 страниц о вреде наркотиков, а также письмо с извинениями в университет, родителям и Комиссии по борьбе с наркотиками Замбии (DEF).

Отмечают, что Чизенделе останется на свободе и сможет посещать университет, пока не совершит еще одно преступление.

Как сообщал "Апостроф", в селе Стопчатов Ивано-Франковской области полиция накрыла плантацию марихуаны в четыре гектара, оборудованную по последнему слову агротехники.