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Теракт в Керчи: появились новые данные о матери стрелка и числе его жертв

суббота, 12 октября 2019, 11:21
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Число жертв массовой стрельбы в политехническом колледже в Керчи выросло: стало известно о смерти одной из пострадавших, которая перенесла множество операцию.

Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, 21 жертвой убийцы стала преподавательница, Ольга Грищенко. Педагога похоронили минувшим летом.

"У нас недавно коллега, последняя из пострадавших, долго лечилась, Грищенко Ольга Николаевна… Она перенесла не одну операцию. Возраст все-таки, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась", — рассказал и. о. директора колледжа Денис Колесник.

Кроме того, журналисты также пообщались с бабушкой Владислава Рослякова, студента четвертого курса политеха, который устроил бойню в своем учебном заведении. По ее словам, мать Рослякова сменила фамилию и переехала. Бабушка убийцы также отметила, что невестка почти с ней не общается и не рассказывает, где теперь живет.

"Она фамилию сменила на девичью…, съехала с той квартиры [где жила с сыном], она не говорит, где. Мы туда не ходим", - заявила Галина Никитична Рослякова.

Она отметила, что также не знает, как распорядилась невестка прахом внука. Его тело кремировали в Симферополе по окончании необходимых следственных действий.

Напомним, 17 октября 2018 года в оккупированном Крыму 18-летний Владислав Росляков устроил в Керченском политехническом колледже стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой. Жертвами нападения на колледж стали 21 человек, полсотни человек получили ранения.

Читайте о трагедии в материале "Апострофа": Стрельба и взрывы в Керчи: странные моменты, которые выгодны только одной стороне.

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