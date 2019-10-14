Покров Пресвятой Богородицы: красивые открытки и поздравления в стихах и прозе

Великий церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается в Украине ежегодно 14 октября.

"Апостроф" предлагает лучшие варианты поздравления родных и близких с праздником.

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Пусть Покрова вам дарит любовь,

Укрывает от зла и ненастья,

И одарит ваш дом лишь добром,

И всем тем, что относится к счастью.

Хоть Покрова и зиму несет,

Пусть в сердцах ваших солнышко светит,

Чтоб заботы все стали не в счет,

Жизнь была только в красочном цвете!

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С Покровом всех сегодня поздравляю,

Желаю благодати и добра.

Здоровья, мира и любви желаю,

В делах удачи, а в сердцах тепла.

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В Покров Пресвятой Богородицы

Пусть дом Ваш любовью наполнится,

Пусть крепкая будет семья,

Пусть рады Вам будут друзья.

Желаю добра, что так нужно,

Что греет нас в зимнюю стужу.

С радостью в сердце живите

И благость души сохраните.

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В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.

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Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме.

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Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.

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Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 14 октября, абсолютно всю территорию Украины ожидает солнечная погода без осадков.

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