Покров Пресвятой Богородицы: красивые открытки и поздравления в стихах и прозе

Великий церковный праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается в Украине ежегодно 14 октября.
"Апостроф" предлагает лучшие варианты поздравления родных и близких с праздником.
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Пусть Покрова вам дарит любовь,
Укрывает от зла и ненастья,
И одарит ваш дом лишь добром,
И всем тем, что относится к счастью.
Хоть Покрова и зиму несет,
Пусть в сердцах ваших солнышко светит,
Чтоб заботы все стали не в счет,
Жизнь была только в красочном цвете!
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С Покровом всех сегодня поздравляю,
Желаю благодати и добра.
Здоровья, мира и любви желаю,
В делах удачи, а в сердцах тепла.
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В Покров Пресвятой Богородицы
Пусть дом Ваш любовью наполнится,
Пусть крепкая будет семья,
Пусть рады Вам будут друзья.
Желаю добра, что так нужно,
Что греет нас в зимнюю стужу.
С радостью в сердце живите
И благость души сохраните.
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В день Покрова Пресвятой Богородицы от чистого сердца хочу пожелать всех благ жизни и радости души, неугасаемой веры и доброй надежды, искренней любви и верного счастья, крепкого здравия и любимых близких рядом.
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Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме.
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Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Желаю света счастья и блага в жизни, желаю отрады души и радости сердца. Пусть Пресвятая Богородица укроет от лиха и бед, пусть каждый день дарует добрую надежду, мир и любовь.
Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 14 октября, абсолютно всю территорию Украины ожидает солнечная погода без осадков.
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