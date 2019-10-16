Догоняют Америку: в сети смеются над фото "открытия" сушилки для белья в России

В российском городе Тула депутат установил сушилку для белья, что порадовало местных жителей.

Об этом сообщают на официальном сайте городской Думы.

Депутат Олег Погорелов исполнил просьбу жителей многоквартирных домов и организовал площадку для сушки белья. Было изготовлено и установлено два комплекта специального оборудования.

Также состоялось и открытие сушилки, где люди выразили благодарность депутату.

В сети пользователи посмеялись над таким "открытием".

Напомним, что такой случай не первый на территории Российской Федерации. Там часто городские чиновники торжественно открывают отремонтированные или сделанные детские площадки, остановки и даже мусорники.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Тверской области России чиновники торжественно открыли помойку, что высмеяли в интернете.