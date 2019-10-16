"Укрзализныця" присоединилась к флешмобу Tetris Сhallenge: в сети ажиотаж, фото

Работники Укрзализныци присоединились 15 октября к флешмобу под названием Tetris Сhallenge.

На странице предприятия в Facebook было опубликовано забавное фото.

Пользователи в сети бурно отреагировали на фото, где рядом с купейном вагоне разложено весь инвентарь, а рядом лежат кукольные проводники.

Большинство пользователей в ответ на флешмоб начали высказывать свои претензии к сервису на Укрзализныце.

Пользователь "Авокадо" написал, "у вас вагоны еще топят углем, чай пахнет мышами и в унитазах отверстие в полу, а вы куклами играете"

Пользователь Виктор Гарвона начал откровенно высмеивать состояние гигиены на железной дороге и упрекнул тараканами. В ответ представители Укрзализныци написали, что вагоны дезинфицируют ежемесячно.

Как сообщал "Апостроф", украинские пехотинцы присоединились к всемирно известному флешмоба Tetris Challenge, начало которому положили швейцарские полицейские.

Также к флешмобу присоединились украинские полицейские, пожарные и спасатели.