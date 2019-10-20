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На пляже в Крыму посреди октября заметили "последних" туристов: фото

воскресенье, 20 октября 2019, 17:31
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В оккупированном Крыму на пляжах Черного моря еще остаются отдельные наиболее стойкие отдыхающие.

Соответствующие фото были опубликованы на Twitter странице RoksolanaToday&Крым.

Блогер опубликовала фотографии из курортного города на южном берегу Крыма, Судака. На снимках можно увидеть, что на пляжах еще отдыхают некоторые люди, однако их очень мало, по одному человек на несколько десятком метров прибрежной зоны.

"Судак. Долеживают самые северные лапти", – прокомментировала фото блогер.

Напомним, 9 октября в аннексированном Крыму на побережье в поселке Николаевка вынесло труп мужчины.

Кроме того, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму в середине октября зацвел банан, а в сети похвастались фотографиями.

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