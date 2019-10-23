Похищение младенца под Киевом: онлайн трансляция брифинга полиции

В Софиевской Борщаговке правоохранители по горячим следам нашли трехмесячного младенца, похищенного 23 октября в поселке Коцюбинское.

Брифинг полиции по поводу резонансного события транслируется на YouTube.

На брифинге позже выступит потерпевшая мама с ребенком.

Напомним, история началась с того, что похитительница приехала познакомиться с 19-летней мамой якобы для оказания волонтерской помощи. Мать оставила мальчика под присмотром женщины и зашла на почту, а когда вышла, женщины с малышом не оказалось. Как только мать зашла в здание, злоумышленница с ребенком скрылась на автомобиле Lanos серого цвета, за рулем которого был мужчина. Позже было задержано авто, на котором скрылась похитительница.

Известно, что имя малыша – Денис Туженов, он родился в июле 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", по данным полиции, похитительницу зовут Анастасия, 1993 года рождения. По словам источн ка в полиции, женщина решила похитить ребенка, поскольку своего собственного потеряла.