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Сеть повеселил забавный совет о банкноте 1000 гривен в маршрутке

пятница, 25 октября 2019, 15:10
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В сети активно обсуждают перспективы введения Национальным банком новых банкнот номиналом в 1000 гривен, которые поступили в оборот в пятницу, 25 октября.

В частности, особенные опасения пользователей вызывает отсутствие сдачи у продавцов, таксистов и водителей маршрутных такси. Впрочем, некоторые предлагают пользоваться этой ситуацией.

"Если дерешься с водителем маршрутки, то надо бить его тысячной купюрой, потому что он не сможет дать сдачи", – шутит в Facebook блогер Влад Антонов.

Напомним, купюра в 1000 грн стала самой крупной гривневой банкнотой. На лицевой стороне банкноты изображен портрет голубого цвета известного украинского академика Владимира Вернадского, на обороте - президия НАН Украины. По размеру она превосходит остальные: 75х160 мм (в то время как размер 100 грн - 75х142 мм). Базовый цвет - голубой.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован рейтинг самых красивых банкнот мира.

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