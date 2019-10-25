Сеть повеселил забавный совет о банкноте 1000 гривен в маршрутке

В сети активно обсуждают перспективы введения Национальным банком новых банкнот номиналом в 1000 гривен, которые поступили в оборот в пятницу, 25 октября.

В частности, особенные опасения пользователей вызывает отсутствие сдачи у продавцов, таксистов и водителей маршрутных такси. Впрочем, некоторые предлагают пользоваться этой ситуацией.

"Если дерешься с водителем маршрутки, то надо бить его тысячной купюрой, потому что он не сможет дать сдачи", – шутит в Facebook блогер Влад Антонов.

Напомним, купюра в 1000 грн стала самой крупной гривневой банкнотой. На лицевой стороне банкноты изображен портрет голубого цвета известного украинского академика Владимира Вернадского, на обороте - президия НАН Украины. По размеру она превосходит остальные: 75х160 мм (в то время как размер 100 грн - 75х142 мм). Базовый цвет - голубой.

Как сообщал "Апостроф", ранее был опубликован рейтинг самых красивых банкнот мира.