Настоящая осень: синоптики рассказали, где в Украине пройдут дожди

Во вторник, 29 октября в Украине значительно похолодает, также обещают осадки почти на всей территории страны.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Днем температура воздуха опустится до +8...+10 градусов за Цельсием. Холоднее обещают на западе - 6-8 градусов выше нуля. Ночью температура опустится до +3...+5 градусов. Почту всю страну накроют дожди.

В Киеве днем ожидается +7…+9 градусов выше нуля. Ночью температура упадет до +4…+6 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Украине ожидаются морозы и снег, о чем сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

Также погода зимой 2019-2020 годов по прогнозам будет изменчива . Украину ожидают морозы и снегопады. В январе-феврале 2020 года температура упадет до предельного минимума, рекордного за последние 30 лет.