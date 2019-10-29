Стало известно о будущем строительстве в Золотом: первые подробности

В Золотом на Донбассе, где на данный момент проводится разведение сил, планируют открыть контрольный пункт въезда-выезда "Золотое".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Hromadske.

"Во время разведения войска обеих сторон должны быть разведены на расстояние километра. Получится "серая зона", и мы сможем спокойно достроить КПВВ и запустить его в работу. Это будет новый КПВВ, единственный путь для автомобильного сообщения с временно оккупированной частью Луганской области", - отметил изданию глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, боевики "ЛНР" дали согласие на открытие контрольного пункта.

Подробнее о разведении сил в Золотом, читайте в материале "Апострофа": Разведение под звук обстрелов: что происходит в Золотом на Донбассе.