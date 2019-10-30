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В России сделали важное заявление по новому обмену пленными с Украиной

среда, 30 октября 2019, 15:30
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Россия и Украина обсуждают возможность нового обмена пленными.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает "Интерфакс".

"Работа идет. Непублично, но работа идет. Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты", - сказал Руденко.

Он добавил, что в настоящий момент на повестке дня находятся другие вопросы, в первую очередь Нормандского саммита.

Кроме того, замглавы МИД РФ отметил, что Трехсторонняя контактная группа в Минске ведёт обсуждение обмена задержанными между сторонами конфликта на Донбассе.

"То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в контактной группе, и что возможно получит развитие, это обмен задержанными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Это два немного разных процесса, но и по тому, и по другому треку работа идёт", - сказал Руденко.

Также, Руденко сказал, что ещё неизвестно, когда может состояться новый обмен заключёнными между Россией и Украиной, "дат никаких нет, но работа идёт".

Как сообщал "Апостроф", предыдущий масштабный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 7 сентября. В Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

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