Опять воюет и называет себя "киборгом": в сети рассказали про освобожденного при обмене боевика ДНР

Российский военный Александр Пашков, который воевал на стороне боевиков и стал участником обмена с украинскими пленными, вернулся на Донбасс и снова принимает участие в боях в составе вооруженных формирований так называемой ДНР.

Об этом написала на своей странице в Facebook волонтер фонда "Вернись живым" Ольга Омелянчук.

Волонтерка поинтересовалась судьбой тех боевиков, которых два месяца назад обменяли на незаконно осужденных и заключенных в России украинских граждан, в частности военнопленных моряков.

По ее словам, некоторые из тех, кто "раскаивался" перед обменом, едва не сразу возвращаются на Донбасс, чтобы продолжать воевать против украинского народа.

"Вот, например, почти никому неизвестный российский военный Александр Пашков. Попал в плен в октябре 2014 года... Во время боя Пашков потерял ногу. В России он оказался никому ненужным, потому вернулся в Донецк. Там боевику собрали на протез, и теперь он называет себя (!) "киборгом". А еще говорит, что "за отрезанную ногу - отрежь Украину". Сейчас "гастролирует" между РФ и боями на стороне так называемой ДНР", - сообщила Омельчук.

Как сообщал "Апостроф", боевики заявили о готовности провести очередной обмен пленными с Киевом в формате "52 на 85".