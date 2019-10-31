Волонтеры рассекретили российских моряков, "отметившихся" на Донбассе и в Сирии: фото

Волонтеры узнали данные российских моряков, которые воевали на Донбассе и в Сирии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Inform Napalm.

Боевиками РФ оказались моряки большого десантного корабля (БДК) "Ямал". Они входят в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ, в/ч 72136. Место дислокации судна - временно оккупирован Крым, город Севастополь.

Одним из них является Шевченко Михаил Владимирович, дата рождения - 30.11.1990 год, из города Таганрог, Россия. В соцсетях есть его фотографии. Также там он похвастался медалью от министерства обороны РФ за участие в оккупации Крыма.

В комментариях к фотографии его друг пожаловался, что до сих пор, несмотря на обещания, не получил медаль. В ответ М. Шевченко пишет: "Мы тоже не как все получили. Сначала участвовали в этом, а затем по шустрому в Сирию убежали".

Второй фигурант расследования - Кулик Кирилл Иванович. Он родился 18 января 1993 года в селе Прелюбодеяние Саратовской области РФ. Он в интернете опубликовал фото двух медалей: за оккупацию Крыма и за участие в военной операции в Сирии.

Кулик был опознан на фото в альбоме Шевченко: первый справа Кулик, первый слева Шевченко.

Третий боевик - Терехов Иван Валерьевич, 09.03.1993 года. Родился в городе Красноярск. У него также есть медаль за оккупацию Крыма.

После демобилизации он работает в судоходной компании "Транзит-СВ". Эту информацию указал в профиле соцсети.

Еще один участник боевых действий - Еремин Владимир Сергеевич, 01.06.1992 года рождения. Родом из российского города Саратов. В соцсети у него есть фото с корабля, и тоже фото медали за операцию в Сирии.

Шатилин Алексей Алексеевич, 31.10.1993 года рождения из города Шахты, РФ. Он тоже имеет медаль за войну в Сирии.

Волонтеры отметили, что БДК "Ямал" участвовал в "сирийском экспрессе", а после официального объявления военной операции в Сирии всех причастных начали активно награждать.

Как сообщал "Апостроф", волонтеры обнаружили в сети очередного российского спецназовца, который принимал участие в оккупации Крыма, а также военной агрессии РФ на Донбассе.