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Немного похолодает, но не везде: синоптики уточнили прогноз на 12 ноября

вторник, 12 ноября 2019, 06:20
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Фото: Facebook

Во вторник, 12 ноября, украинцам следует ожидать небольшого похолодания.

Такой прогноз дали синоптики Укргидрометцентра.

Средняя температура по Украине будет держаться на уровне +5 градусов ночью и +14 градусов днем. На территории всей страны без осадков.

Теплее всего будет на юге - температура поднимется до +16 градусов. Столбики термометров на севере и западе страны покажут +9 градусов днем. На востоке страны ожидается температура на уровне +10 градусов.

В Киеве 12 ноября без осадков. Температура ночью +5+7 градусов тепла, днем - +10+12. Ветер юго-восточный с порывами 5-10 м/с.

Как раньше сообщал "Апостроф", новая неделя в Украине начинается с атмосферного фронта, который несет с собой дожди. Также прогнозируются сильные порывы ветра.

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