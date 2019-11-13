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"Переплюнули" хор Веревки: в сети разгорелся скандал из-за пикантного видео в палаце Потоцких

среда, 13 ноября 2019, 14:10
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В известном архитектурном памятнике Львова, дворце Потоцких, в одном из экспозиционных залов прошли съемки рекламы нижнего белья: некоторые пользователи сети обвинили администрацию в "организации борделя".

Видео рекламы было опубликовано на Instagram-странице бренда белья "Zhilyova lingerie".

На нем можно увидеть, как девушка в нижнем белье танцует и позирует для камеры. На фоне виден интерьер так называемого "голубого зала" дворца.

"Это видео за несколько дней в Инстаграме пересмотрело почти 110 000 зрителей. Интересно, за эти пару дней, было столько посетителей в музее? Вспомнил, что уже был красный фонарь в Подгорецком замке, пора вешать и во дворце Потоцких?", – возмущается пользователь Сергей Грудень.

Бывшая директор Львовской национальной галереи искусств Лариса Возницкая-Разинкова подтвердила, что это действительно зал дворца Потоцких во Львове.

"Это действительно там, и стол голубого зала. Даже скатерть не сменили. В этом случае могу сказать страшную для меня фразу: хорошо, что отец не дожил до этой грязи", - написала она, вспомнив своего умершего отца, который на протяжении многих лет был директором Львовской национальной галереи искусств, в комплекс которой входит упомянутый дворец Потоцких.

Как сообщал "Апостроф", в апреле 2019 года в сети разгорелся скандал из-за эротических фото студенток Киевского политехнического института.

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