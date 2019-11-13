Потолок рухнул за секунды: появилось видео жуткого ЧП в отделении полиции Одессы

В сети опубликовали видеозапись обрушения потолка в главном управлении Национальной полиции Одесской области, из-за которого пострадали двое полицейских.

Запись из камеры наблюдения появилась на странице "ДТП України" в соцсети Facebook.

Чрезвычайное происшествие случилось в понедельник, 11 ноября, в здании на улице Еврейской, 12 в городе Одессе. Большой фрагмент штукатурки упал прямо на лестничный пролет, где находились сотрудники управления.





"В результате у одного из полицейских диагностировали закрытые переломы обеих ног, сотрясения мозга и ссадины", - сказано в подписи к видео.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео, как автомобиль провалился в яму с кипятком на дороге, которая возникла из-за прорыва теплотрассы на улице Саксаганской в Киеве.