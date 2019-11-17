Катера ФСБ уже вблизи Мариуполя: всплыли тревожные данные о ситуации в Азовском море, видео

Катера ФСБ Российской Федерации оккупировали Азовское море.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой "Крым.Реалии".

Больше года российские спецназовцы блокируют Керченский пролив. Россия царит на Азове, а Украина несет убытки. К примеру, в Мариупольском порту количество судов после оккупации Крыма уменьшилась в два раза.

"Мы постоянно наблюдаем в Азовском море 3-4 корабля и катера пограничного управления ФСБ Российской Федерации", - рассказал командир Мариупольского отряда морской охраны Николай Сыринский.

Журналисты в сюжете напоминают, что в "общем" Азовском море нет границ, поэтому россияне ничего не нарушают.

Как ранее сообщал "Апостроф", в правительстве РФ приняли решение о закрытии для прохождения кораблей часть Керченского пролива.