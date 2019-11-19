Стало известно о мародерстве россиян на возвращенных Украине кораблях

На возвращенных Россией в понедельник, 18 ноября, украинских кораблях отсутствуют радары и радиостанции.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Думская.

В частности, оккупанты не постеснялись снять с катеров все навигационное и радиотехническое оборудование, в том числе радары и американские радиостанции "Харрис". В тоже время, вооружение на катерах осталось, но боеприпасы изъяты.

Корабли следуют в порт Очаков, но не факт, что пункт прибытия не будет изменен. В порту их тщательно проверят на наличие прослушки. Ожидается, что группа кораблей завершит переход вечером в среду, 20 ноября.

В сети тут же прокомментировали отсутствие оборудования на кораблях.

Напомним, 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Как сообщалось, ранее адвокат Николай Полозов, который защищал в российских судах украинских военнопленных, заявил, что захваченные корабли вернутся в Украину в поврежденном состоянии, без электроники и боеприпасов, при этом Россия может потребовать их назад в качестве вещественного доказательства по своему сфабрикованному расследованию о "нарушении государственной границы РФ" у берегов оккупированного Крыма.

Подробнее о возврате Россией украинских захваченных кораблей, читайте в материале "Апострофа": Россия вернула Украине захваченные военные корабли: все подробности.