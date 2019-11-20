Зеленский высказался о громком скандале со слитыми разговорами главы ГБР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышал о скандале с Государственным бюро расследований и его директором Романом Трубой, но сможет прокомментировать эту ситуацию после дополнительного изучения.

Об этом он заявил во время визита в Станицу Луганскую в среду, 20 ноября, видео откуда опубликовано на странице ОПУ в Facebook.

"Честно вам скажу, что сегодня у меня более серьезные задачи. Я не знаю, правда, что там за скандал. Я только слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Там какие-то записи? Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу вам. Просто не знаю", - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов.

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При этом, сам Труба отрицает свою причастность к скандалу, назвав записи, обнародованные в Telegram-канале "Трубу прорвало", провокацией.

"Я давно ожидал (провокаций, – ред.), и я уверен, что на этом не будет поставлена точка. Эти публикации – это фейк и провокация. Они меня не сломали. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций. Буду ли подавать в отставку? Не буду", - сказал он во время брифинга в среду, 20 ноября.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились детали скандала с участием народного депутата от "Слуги народа" Руслана Иванисова, у которого нашли судимость за педофилию.