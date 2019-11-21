В районе Петровского уже разбирают позиции ВСУ: опубликованы фото

На линии разграничения вблизи поселков Петровское и Богдановка на Донбассе спасатели начали процесс разминирования и уже разобрали два блиндажа.

Фоторепортаж опубликовали на сайте ГУ ДСНС Украины в Донецкой области.

21 пиротехник и 9 военных инженеров до 15.00 успели полностью демонтировать два блиндажи. Прилегающую территорию проверили на наличие взрывчатки. 3 взрывоопасные предметы обезвредили. Помогают спасателям в этом экскаваторы и грейдеры. Техника разрушает военные инженерные сооружения.

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Продолжить работы планируют 22 ноября с 9.00.

Над разминированием территории пиротехники начали работать с 11 ноября, когда вблизи Петровского завершилась практическая фаза разведения войск. В самом поселке осталось 20 жителей. Люди спят с включенным светом - боятся, что ночью во время обстрела снаряды попадут в их дома.

Как сообщал "Апостроф" ранее, в конце октября во время разведения сил в поселке Золотое украинские военные попали под обстрел пророссийских террористов.