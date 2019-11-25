Потепление и мокрый снег: синоптик рассказала, каких "сюрпризов" ждать украинцам

В среду, 27 ноября, в Украину из южной Европы придет циклон, благодаря которому на территории страны начнется потепление, а в некоторых областях – осадки.

Об этом рассказала у себя на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Так, она уточнила, что украинцев со среды ожидает дождь и даже мокрый снег.

"В Украине начнется потепление, а на Юге, Востоке и во многих центральных областях появятся осадки - преимущественно дождь, однако где-то возможно и мокрый снег", - сообщила она.

В то же время, во вторник, 26 ноября, в Украине будет прохладно, в районе от 0 до +5 градусов. Порывы ветра до 22 м/с ожидаются в Донецкой области и Запорожье, осадков не будет.

Как сообщал "Апостроф", ранее некоторые регионы Украины засыпало снегом, в сетях появились фото заснеженных улиц от жителей Львовской и Тернопольской области.