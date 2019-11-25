В России подростки зверски избили школьницу в туалете: сеть ужаснула история, видео

В российском городе Сургут 15-летние девочки-подростки жестоко избили свою сверстницу.

Об этом сообщает "К Информ".

Они дважды напали на нее: в туалете торгового центра "Сити-Молл" и в подъезде одного из общежитий на проспекте Набережном.

Девочку хулиганки заманивали под предлогом приватной беседы. Свою жертву вынуждали подтвердить непристойные сплетни о ней. Агрессивные школьницы глумились над ребенком и наносили сильные удары по лицу, голове, оставляя синяки.

В сети появились видеоролики происходящего.

"Таких надо так же, и их родителей, раз не воспитали, должным образом", "Девочки, подумайте. Если с вашими детьми так же поступят", "Кошмар, а родителей совсем нем? Ремня всыпать хорошего", - пишут в сети.

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Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве группа молодых людей в состоянии алкогольного опьянения набросилась и избила охранника в супермаркете.