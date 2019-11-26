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Решили, что они боги: нардеп рассказала о серьезных проблемах в "Слуге народа"

вторник, 26 ноября 2019, 10:12
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Исключенная из фракции "Слуги народа" нардеп Анна Скороход рассказала о проблемах внутри фракции. По ее словам, виной всему руководство политической силы.

В интервью "Апострофу" она отметила, что руководство решило, что они боги и что их слово важнее, чем всех остальных.

"Они медленно, но уверенно, хотя, может, не медленно, разваливают фракцию. А, в принципе, там есть достаточно много думающих и умных людей, которые не согласны с теми решениями, которые принимаются, и я не удивлюсь", - сказала она.

При этом Скороход готова к тому, что глава фракции Давид Арахамия готов идти в НАБУ, свидетельствовать о ее кейсе.

"Я с удовольствием схожу в НАБУ, пообщаюсь с НАБУ, с Давидом и отвечу на все вопросы, и закроем эту тему навсегда, потому что Давид Арахамия любит говорить, но не отвечать за свои слова. Вообще стоит вопрос, кем себя этот человек возомнил?! Он чуть-чуть забыл, кто он, кто у нас глава государства", - отметила она.

Вспомнила Скороход и другие громкие скандалы в политической силе.

"Все сейчас обсуждают Иванисова (нардеп Роман Иванисов, у которого обнаружили судимость за изнасилование, - "Апостроф") и потихонечку забывают про наших "криворожских звезд". Мы понимаем, к чему все это ведет… Конечно хорошо, что Иванисова сейчас исключат - он страшный зверь. Для меня это тоже ужасная новость и я считаю, что все-таки надо было Службе безопасности лучше работать либо определенным лицам не продавать округа в свое время", - добавила она.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Руководство "Слуги народа" решило, что они боги, и хотят оставить во фракции только баранчиков - Анна Скороход

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