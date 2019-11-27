Едет на человеческой тяге: появились забавные фотожабы на Tesla Cybertruck в России

В сети появились забавные фотожабы на электрический пикап с футуристическим дизайном – Cybertruck, который на прошлой неделе представил руководитель компании Tesla Илон Маск.

Соответствующие фото появились в Telegram-канале ЗимородокЪ.

Автор поместил пикап от Tesla в российские реалии 18-19 века, когда еще не было сложных механизмов. Cybertruck едет на человеческой тяге.

На первом фото его тянет уставшая лошадь, а деревенский мужчина ведет ее. Раньше таким образом тянули воз.

А на второй фотожабе Tesla тянут десять уставших рабов, видимо здесь пикап во временах крепостного права.