Отряд самоубийц: опасные развлечения украинцев на льду показали на фото

В Харькове некоторые местные жители пренебрегают правилами безопасности и выходят на тонкий ноябрьский лед.

Соответствующее фото было опубликовано в Telegram-канале "ХС/Харьков".

На снимке можно увидеть сразу несколько людей, которые находятся на льду. Фото было сделано в Манжосовом яру.

"Отряд самоубийц проверяет судьбу на прочность. На улице тем временем 0 градусов", – отмечают в комментарии к фотографии.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Сумской области в ноябре уже произошло первое зимнее ЧП на водоемах: из-за тонкого льда провалились и погибли два человека.

Кроме того, 25 ноября в Киевской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины спасли 15 лебедей, которых пришлось вырезать изо льда.