Украинские бойцы простились с известным разведчиком "Волыной": фото и видео

Во вторник, 26 ноября, состоялась церемония прощания с бойцом Дмитрием Волонтырцом псевдо "Волына", который скончался накануне в результате инсульта .

Об этом сообщает пресс-служба полка "Азов".

"Волына" был одним из первых, кто создавал и развивал в "Азове" направление аэроразведка - сначала в первом батальоне, а затем и во всем подразделении. Свое восхищение разведкой совмещал с саперным делом, работал сапером-разведчиком на разных участках восточного фронта.

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За свои упорство и героизм младший сержант Волонтирец был награжден орденом "За мужество" 3-й степени, почетным знаком "За победу и верность", а также нагрудным знаком "За доблестную службу".

"Вчера ушел из жизни универсальный боец, сапер-разведчик, настоящий боевой командир. Волына посвятил всю свою жизнь военному делу. 2015 году он вступил в ряды "Азова" и выполнял самые сложные задачи по разминированию и был одним из лучших саперов на фронте. Волына говорил , что останется в "Азове" до конца. И он не изменил своим словам. к большому сожалению, коварная болезнь унесла его жизнь. Но память о нем навсегда останется в наших сердцах", - к личному составу "Азова" обратился командир полка друг Редис.

Как сообщал "Апостроф", 26 ноября во Львове простились с 24-летним командиром батареи, старшим лейтенантом Богданом Алексеевичем Шацким .