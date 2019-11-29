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Миру грозят "адские" войны из-за нехватки воды: названы "горячие точки"

пятница, 29 ноября 2019, 05:13
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Ученые Тихоокеанского института штата Калифорния перечислили пять точек на карте мира, где могут вспыхнуть вооруженные конфликты вокруг воды.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на The Economist, взрывоопасные регионы расположены возле рек Колорадо, Ганг-Брахмапутра, Инд, Нил и Тигр-Евфрат.

Во всех этих случаях страны низовья возмущаются влиянием на свои воды стран верховья.

По мнению исследователей, вода всегда играла роль в конфликтах, иногда она является их спусковым крючком.

"Бои за пастбища в центральной части Мали в этом году привели к массовым убийствам и переселению 50 тысяч человек", - сказано в отчете института.

Ученые отметили, что конфликты вокруг воды становятся все более распространенными. Созданная ими база данных включает в себя более 900 примеров и показывает явное увеличение числа таких конфликтов в последние годы.

В отчете также отмечено увеличение числа атак на гражданские системы водоснабжения. "Действительно, почти всегда там, где в этом году велись войны, такие системы были под прицелом - например, в Сирии, Украине и Йемене", - заявили исследователи.

По их словам, иногда сама вода может быть использована в качестве оружия, например, когда спартанцы отравили питьевую воду в Афинах на втором году Пелопоннесской войны, в 430 году до нашей эры.

Или, как в прошлом году, когда террористическая группировка "Аш-Шабааб" отвела воду из реки Джубба в Сомали и вызвала наводнение.

Как сообщал "Апостроф", после оккупации Крыма Украина прекратила поставки пресной воды на полуостров. Недостаточное водоснабжение региона заставляет жителей истощать местные водоемы.

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