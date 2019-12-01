В Украине стартует пробная перепись населения: как она будет проходить

В воскресенье, 1 декабря, в части Оболонского района Киева и в Писковской Объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области началась пробная перепись населения, которая является подготовительным этапом к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, опросы онлайн уже стартовали в ночь на 1 декабря и продлятся 10 дней. В это время жители упомянутых районов, у которых есть электронная подпись, смогут самостоятельно заполнить соответствующую анкету (переписной лист) на специальном портале в сети Интернет.

С 14 по 23 декабря состоится второй этап переписи, во время которого можно будет ответить на вопросы переписчику, который посетит дома, заполнив анкету на планшете. В это же время граждане могут сами придти в переписной отдел или инструкторский участок и дать ответы временному переписному персоналу.

24−26 декабря состоится контрольный обход отдельных домохозяйств.

Во время пробной переписи в каждом домохозяйстве запишут всех граждан, которые по состоянию на 00:00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая временно проживающих и временно отсутствующих.

Как уточнили в Госстате, пробная перепись не ставит задачей определить количество населения, ее целью является лишь апробация программы, переписного инструментария , определение методов и основных организационных мероприятий, оптимальных дат, длительности проведения переписи, и отработки взаимодействия органов статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Как сообщал "Апостроф", на запланированную в декабре 2020 года всеукраинскую перепись населения потратят 3,4 миллиарда гривен. Украинцам поставят около 10 вопросов.