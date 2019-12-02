Стало известно о важном решении по Соболеву из-за расстрела его авто в Киеве

Полиция предоставила охрану депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву, на которого было совершено покушение в центре Киева, в результате которого погиб его трехлетний сын.

Об этом во время брифинга заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Сразу после совершения преступления [Вячеславу Соболеву] оказали полицейское сопровождение, пока его охраняют", - подчеркнул Крищенко.

На этом же брифинге подтвердили, что в понедельник, 2 декабря, были задержаны двое мужчин в возрасте 18 и 19 лет. Им готовят подозрение по статье 115 Уголовного кодекса Украины 115 (умышленное убийство), поскольку во время покушения погиб ребенок.

Как ранее сообщал "Апостроф", правоохранители рассматривают несколько версий покушения на убийство депутата Киевского областного совета.

Источники в полиции также утверждают, что вышли на заказчика покушения.