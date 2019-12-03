"Потерял" жену на полпути: в сети ажиотаж из-за забавного видео с Трампом

Президент США Дональд Трамп при посадке на вертолет забыл о своей жене Мелании.

Об этом сообщает телеканал FOX 10 Phoenix.

На ролике видно, что глава США садится в вертолет перед вылетом из Белого дома. Однако на полпути он остановился, чтобы подождать свою жену, которая должна была лететь вместе с ним.

Авторы видео предположили, что американский президент попросту забыл про супругу.

Напомним, что это не первый случай, когда Трамп забывает и "теряет" свою жену Меланию.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп забыл свою жену Меланию возле Белого дома. Инцидент произошел, когда в Белый дом приехали премьер-министр Чехии Андрей Бабиш со своей женой Моникой Бабишовой.