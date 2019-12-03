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Украинские морпехи на Донбассе показали, как будут уничтожать врага: опубликованы фото

вторник, 03 декабря 2019, 18:14
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В Донецкой области украинские морские пехотинцы провели учения, во время которых отрабатывали практическую стрельбу из штатного оружия, стрельбу из вооружения боевых машин пехоты и вождения техники в сложных условиях местности.

Об этом сообщает на странице в Facebook пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС).

Цель занятий заключалась в овладении военнослужащими навыками ведения боя в наступлении и обороне. В частности, военнослужащие учились наблюдать за полем боя, обнаруживать цели и совершенствовали свои навыки в стрельбе.Тренировки происходили также в ночное время.

Учения морской пехоты ВСУ
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Учения морской пехоты ВСУ
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Учения морской пехоты ВСУ
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Учения морской пехоты ВСУ
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Учения морской пехоты ВСУ
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Учения морской пехоты ВСУ
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"Во время маневров, военнослужащие подразделения очень хорошо справились с "уничтожением" со штатного стрелкового оружия ростовых целей и огневых точек противника. Вместе с тем, из вооружения БМП-1 и БМП-2 морские пехотинцы отработали стрельбы по неподвижным целям. Наводчики-операторы справились с довольно сложной задачей и поразили все без исключения мишени. Поэтому, по оценкам командования, выполнили данное упражнение на "отлично", - отметил командир штормовых беретов.

Как сообщал "Апостроф", на одном из полигонов боевой подготовки вблизи Мариуполя состоялись военные учения с противодесантной обороны побережья Азовского моря.

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