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Вернулся на фронт после шести операций: сеть впечатлила история бойца ВСУ, фото

вторник, 03 декабря 2019, 13:05
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Артиллерист Олег Труш, несмотря на ранения и контузию, вернулся на службу в 1-й отдельной танковой Северской бригаде.

Об этом говорится на странице воинской части в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, начинал Олег военную карьеру с наводчика самоходной артиллерийской установки "Акация". Вместе со своим экипажем он защищал Луганскую область. Уничтожил два вражеских танка, два БТРа, немало колесной техники и живой силы противника. На счету воина также БМ-21 "Град".

В начале лета 2014 года неподалеку Рубежного Луганской области Олег Труш эвакуировал раненых зенитчиков с разбитого укрытия и вынес из-под огня в безопасное место. После этого открыл огонь из своей "Акации" и уничтожил 82-миллиметровый миномет противника, ставший причиной ранения побратимов.

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В районе населенного пункта Лутугино экипаж Олега Труша обеспечивал артиллерийской поддержкой сведены подразделения наших войск, прорывались через вражеское кольцо к Луганского аэропорта, для эвакуации раненых.

Сообщается, что 21 июля 2014 года в "Акацию" бойца попал снаряд и машина загорелась. Взрывной волной, охваченного пламенем Олега Труша выбросило из САУ.

К счастью первую неотложную помощь ему оказывал медик с большим опытом работы в ожоговом центре.

"Фактически это и спасло нашему Олегу жизнь", - говорится на странице танковой бригады.

Вертолетом Олега Труша доставили в Харьков, а оттуда, самолетом во Львов. Длинные два месяца артиллерист не выходил из наркоза, врачи сделали ему шесть пересадок кожи, и он, понемногу начал поправляться.

Врачи определили воину III группы инвалидности, и он мог оставить военную службу. Но Олег наотрез отказался.

Сообщается, что боец награжден орденом "За мужество", а также отличиями "Защитник Отечества" и "За воинскую доблесть".

Пользователей сети растрогала жизненная история героя войны в Донбассе, что выразилось в многочисленных сообщениях благодарности на страницах группы.

Как сообщал "Апостроф", сеть поразила история бывшего шахтера, который стал профессиональным военным.

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