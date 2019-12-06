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У него нет "красных линий": чем готов пожертвовать Зеленский на переговорах с Путиным

пятница, 06 декабря 2019, 11:57
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Российский оппозиционер Константин Боровой считает, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" в Париже может пойти на уступки главе РФ Владимиру Путину, ради спасения жизни украинцев.

Об этом сообщает "Апостроф".

Боровой придерживается мнения, что нельзя прощать того варварства, которое Россия творила на территории Украины.

"Еще не обо всем из содеянного группами уголовников - садистов и убийц, которых засылали в Украину, стало известно. Там творились преступления против человечности – Россия отрицает Голодомор, но повторяет массовые преступления против Украины.Но, похоже, Зеленский готов жертвовать такими важными для нас, патриотов Украины, вещами. Ему удалось хотя бы частично остановить поток убийств. Потому, похоже, что он прав", - рассказал он.

По его словам, больших надежд на переговоры в Париже возлагать не имеет смысла, "Путин будет держаться за сохранение конфликта как можно дольше, ему не жалко бандитов".

"У Зеленского нет "красных линий" относительно сохранения жизней украинцев. "Красные линии" начерчены не Зеленским, а частью политической элиты, патриотами. Они, и я в том числе, не хотим жертвовать Крымом, оккупированной территорией Донбасса. Я не хочу, чтобы обычные уголовники, садисты остались безнаказанными. Но я понимаю, что если этим придется пожертвовать ради спасения жизни украинцев, Зеленский имеет на это право", - считает Боровой.

Полный текст интервью читайте здесь: Есть самый эффективный способ решить проблему оккупации Донбасса и Крыма - Константин Боровой

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