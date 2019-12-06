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Всплыли шокирующие факты о спасении людей по всей Украине

пятница, 06 декабря 2019, 16:11
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У пожарных, которые спасали студентов и преподавателей Колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса 4 декабря в Одессе , не было самого необходимого: спасательных батутов, берцев и даже оцинкованных ведер.

Об этом сообщил Виктор Федорчак, руководитель Главного управления Государственной службы Украины по ЧС в Одесской области.

Необходимых для спасения людей из пожара батутов нет не только у спасателей Одесской области, но и по всей Украине. Федорчак ссылается на штатное расписание. Именно по этому документов региональные подразделения МЧС и обеспечают всем необходимым.

Пожарным не хватало даже элементарных вещей - фонариков, оцинкованных ведер, чтобы выносить пепел и берцев.

"С экрана одна болтовня и собрания "стрелочников". Проще встать, приехать и помочь. Мы нашли в интернете телефон того, у кого нашлось 20 пар новых берцев. Спасибо, что ночью открыли магазин. Спасибо таксисту, который отказался брать деньги. Спасибо владельцу магазин за балаклавы в подарок ", - написал бизнесмен Константин Леонтьев на странице в Facebook.

О том, что спасателям необходимы новая обувь и ведра, в соцсети сообщила Елена Черная. Женщина просила помочь вещами и финансово.

Как сообщал "Апостроф" ранее, пожар в помещении одесского колледжа по улице Троицкая, 25 вспыхнула утром 4 декабря вероятно, из-за неисправного обогреватель. Сейчас уже известно о 3-х погибших, еще 12 человек числятся пропавшими без вести. Сегодня среди найденных на пепелище тел опознали преподавательницу колледжа Анну Бортюк.

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