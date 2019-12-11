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На Донбассе разгорелся громкий скандал из-за "пропажи" мемориала жертвам обстрела: фото

среда, 11 декабря 2019, 12:24
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В Краматорске из общественного места убрали памятник жертвам обстрела 10 февраля 2015 года, это вызвало возмущение местных жителей.

Об этом местные рассказали в Facebook.

По словам жителей города, памятник перевезли на территорию воинской части.

"Памятник был демонтирован и перевезен на территорию воинской части со словами работников мэрии "чтобы народу глаза не мозолил", - сообщила жительница Краматорска.

Пресс-секретарь горсовета заявила, что мемориал перенесли из-за обращения собственников, чтобы уберечь от вандалов.

"Было обращение от владельцев инсталляции с просьбой о переносе, поскольку вандалы периодически разрушали памятник. Было решено перенести в воинскую часть для того, чтобы сохранить", - написала она.

Также официальное подтверждение опубликовали на странице городского совета в Facebook.

"Памятник был перенесен по запросу Рекламного агентства "Мекс Адвертайзинг", выступающего автором идеи и разработчиком мемориала "Сколько людей еще должно погибнуть?". За первые два месяца неоднократно неизвестными был поврежден мемориал. Мемориал был перенесен на территорию воинской части, расположенной в Краматорске", - заявили в горсовете.

Как сообщал "Апостроф", ранее в поселке Ворзель Киевской области вандалы осквернили памятник погибшим в ходе Революции Достоинства и воинам АТО.

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